PSV maakt melding van beoogde transfer van 7,5 miljoen euro

PSV en FC Groningen hebben een akkoord bereikt over de transfer van Ritsu Doan, zo meldt de Eindhovense club dinsdagavond.

De 21-jarige aanvaller en zijn beoogde nieuwe werkgever ronden in de komende dagen de formaliteiten van de overgang af.

Volgens eerdere berichtgeving van De Telegraaf gaat het om een bedrag van 7,5 miljoen euro, exclusief bonussen. Daarnaast zou een doorverkooppercentage van tien a vijftien procent zijn afgesproken.

Het Dagblad van het Noorden stelt dat de transfersom niet volledig naar zal gaan. Een deel moet worden afgedragen aan ex-werkgever Gamba Osaka en de investeerders die komst van Doan naar Nederland mogelijk maakten.

“Zonder op de details te kunnen ingaan, mogen we stellen dat we tevreden kunnen zijn over het uiteindelijk bereikte resultaat. De overgang van Doan naar behoort tot de grootste transfers uit de clubgeschiedenis van FC Groningen", laat technisch directeur Mark-Jan Fledderus op de clubsite weten.

"Daar mogen we trots op zijn. Ervan uit gaande dat PSV en Ritsu de komende dagen de transfer definitief zullen maken, wensen wij hem heel veel succes in het vervolg van zijn carrière.”

Een jaar geleden wilde Doan al weg bij FC Groningen, toen er een bod van circa acht miljoen euro van CSKA Moskou binnenkwam. De Groningse club weigerde echter medewerking te verlenen. PSV haakte aanvankelijk ook af na het horen van de vraagprijs van FC Groningen, maar Alireza Jahanbakhsh ( ) en Nicolás González ( ) waren om uiteenlopende redenen niet haalbaar.