PSV lost 'contractdossier' op en verlengt met Pablo Rosario

Pablo Rosario heeft zijn handtekening gezet onder een nieuw contract bij PSV, zo maakt de club via de officiële kanalen bekend.

De 22-jarige middenvelder lag in Eindhoven nog vast tot medio 2020, maar is nu voor drie seizoenen langer verbonden aan de huidige koploper van de . Rosario draagt sinds de zomer van 2016 het shirt van .

PSV nam Rosario een kleine drie jaar geleden over van , waar hij twee seizoenen had gespeeld. Eerder speelde de middenvelder voor , DWS, en AVV Swift. Toen Rosario in 2016 in Eindhoven arriveerde, ondertekende hij een vierjarig contract. Die verbintenis heeft de geboren Amsterdammer nu dus met drie seizoenen verlengd, waardoor hij tot medio 2023 vastligt in Eindhoven.



De nog betrekkelijk kortlopende verbintenis van Rosario was volgens het Eindhovens Dagblad een van de belangrijkste 'contractdossiers' bij de club, maar dat heeft men nu dus weten op te lossen. De middenvelder is sinds dit seizoen een vaste waarde in de basiself van trainer Mark van Bommel en speelde deze jaargang tot dusver 32 wedstrijden, waarin hij goed was voor 1 doelpunt en 1 assist.



Rosario werd in oktober door bondscoach Ronald Koeman beloond voor zijn goede ontwikkeling met zijn eerste uitnodiging voor Oranje. In de oefeninterland tegen België (1-1) maakte hij zijn debuut in het , waarna hij in november ook deel uitmaakte van de selectie voor de wedstrijden tegen Frankrijk en Duitsland. Sinds zijn komst in de zomer van 2016 speelde Rosario tot dusver 47 duels in de hoofdmacht van PSV.