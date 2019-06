PSV lijkt mis te grijpen ondanks bod van 'dubbelcijferig aantal miljoenen'

PSV lijkt naast de komst van Lyanco Vojnovic te grijpen.

De Eindhovense club was naar verluidt bereid om ver te gaan voor de 22-jarige centrumverdediger van , maar hij blijkt financieel simpelweg onhaalbaar, zo weet het Eindhovens Dagblad vrijdagavond te melden.

werd vorige week voor het eerst serieus in verband gebracht met de komst van Vojnovic. De Braziliaans jeugdinternational moest in het Philips Stadion de opvolger van de vertrokken Daniel Schwaab worden. Vojnovic blijkt op dit moment echter niet te betalen voor PSV, zo klinkt het.



De Eindhovenaren waren naar verluidt bereid 'een dubbelcijferig aantal miljoenen te bieden', maar daar zou Torino geen genoegen mee nemen. Vojnovic wordt met het oog op de toekomst gezien als een dragende kracht bij de Italiaanse club en heeft nog een contract dat doorloopt tot de zomer van 2022. Torino is zodoende vastberaden de hoofdprijs te vragen voor Vojnovic.



Overigens is PSV achter de schermen nog wel naarstig op zoek naar defensieve versterkingen. Angeliño lijkt spoedig de overstap naar te maken, waardoor de club van trainer Mark van Bommel behoefte lijkt te hebben aan een nieuwe linksback. Voor die vacature worden onder anderen Erik Pieters (Stoke City) en Toni Lato ( ) genoemd.