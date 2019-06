'PSV lijkt definitief mis te grijpen na akkoord van vijftien miljoen euro'

Bruma lijkt niet naar PSV te verkassen. O Jogo meldt dat de aanvaller van RB Leipzig waarschijnlijk een transfer gaat maken naar FC Porto.

Naar verluidt staat het -doelwit op het punt om voor de grootmacht uit Portugal te tekenen, nu de clubs een akkoord hebben bereikt. is volgens de berichtgeving bereid om vijftien miljoen euro over te maken aan de -club.

Zaakwaarnemer Cátio Baldé liet eerder aan het Eindhovens Dagblad weten dat PSV ook bereid was om aan de vraagprijs van de Duitse club te voldoen. Nu zou FC Porto echter een slag hebben geslagen en Bruma definitief binnenhengelen.



Over een persoonlijk akkoord tussen Bruma en FC Porto is nog niets bekend. PSV wilde naar verluidt de Portugees international erg graag inlijven, maar vond de vraagprijs van vijftien miljoen euro in eerste instantie wat aan de hoge kant. De Eindhovenaren zien in de 24-jarige buitenspeler de vervanger van Steven Bergwijn en/of Hirving Lozano, die mogelijk gaan vertrekken bij PSV.



De laatste dagen kwamen er berichten naar buiten dat PSV de beste papieren had om Bruma te strikken. Zaakwaarnemer Baldé zou zich in Nederland melden om een transfer af te ronden, ook omdat PSV toch overstag zou zijn gegaan en aan de vraagprijs wilde voldoen. Een nieuwe poging van FC Porto heeft mogelijk echter een koerswijziging inzake Bruma teweeggebracht.