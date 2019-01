PSV legt Hendrix langer vast en werkt aan volgende verlenging

PSV heeft het contract van Jorrit Hendrix opengebroken. Dat heeft de Eindhovense club maandag tijdens de nieuwjaarsreceptie laten weten.

Het contract van Hendrix zou in 2020 aflopen en het is nu met een jaar verlengd. De middenvelder is al sinds 2004 aan PSV verbonden en speelt inmiddels bijna vijftien jaar bij de club. Hendrix debuteerde op 10 augustus 2013 namens de Eindhovenaren en kwam tot nu toe in totaal 186 keer in actie. Hij is dit seizoen onder trainer Mark van Bommel een vaste waarde en dat is een van de redenen dat PSV hem wil belonen met een nieuwe verbintenis. De Brabanders willen daarnaast sterker staan bij onderhandelingen over een eventuele transfer in de toekomst.



De contractverlenging van Hendrix was niet het enige nieuws dat op maandagmiddag door De Jong en algemeen directeur Toon Gerbrands naar buiten werd gebracht. De club heeft namelijk ook een mondeling akkoord met Jordan Teze over een nieuw contract weten te bereiken en de verdediger zal binnenkort bijtekenen tot medio 2021. De huidige verbintenis van Teze, die eerder dit seizoen al zijn debuut in de Eredivisie maakte, liep aankomende zomer af. PSV is daarnaast volgens het Eindhovens Dagblad in gesprek met Pablo Rosario en Donyell Malen, die allebei nog tot volgend jaar vastliggen. Ook gaat de club binnenkort proberen om Michal Sadílek langer vast te leggen.



PSV neemt verder, op aandringen van onder meer Van Bommel, ook afscheid van het kunstgrasveld op het hoofdveld van trainingscomplex De Herdgang. Het in de Keuken Kampioen Divisie uitkomende Jong PSV en de jeugdelftallen daaronder zullen zodoende met ingang van aankomend seizoen weer op echt gras spelen.



Het trainingscomplex van de Eindhovenaren is na een miljoeneninvestering omgedoopt tot 'PSV Campus de Herdgang' en in de toekomst zou er een sponsornaam aan het complex verbonden kunnen worden. Als laatste werd naar buiten gebracht dat vanaf volgend seizoen ook met een beloftenteam voor vrouwen zal starten en dat de Eindhovenaren zich als eerste profclub van Nederland aan het amputatievoetbal zullen committeren.