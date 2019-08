PSV legt Amerikaanse jeugdinternational vast

PSV heeft Chris Gloster vastgelegd. De 19-jarige vleugelverdediger komt over van Hannover 96.

Gloster ondertekent in het Philips Stadion een driejarig contract en betaalt de Duitse club 250.000 euro. Door middel van bonussen kan die transfersom nog stijgen.

De komst van Gloster zat er al enige tijd aan te komen. De Amerikaans jeugdinternational ontbrak onlangs op de training in Hannover, omdat hij ziek zou zijn. Coach Mirko Slomka zette hem deze zomer terug naar de beloften en mede daardoor drong Gloster aan op een vertrek naar PSV.

weigerde de eerste twee aanbiedingen vanuit Eindhoven, maar met een kwart miljoen ging de club dus wel akkoord. Gloster speelde amper een jaar bij Die Roten, want in maart 2018 werd de jongeling weggehaald bij New York Red Bulls.

In zijn enige seizoen voor Hannover 96 kwam Gloster alleen bij de beloften in actie, een debuut in de bleef uit. De nieuweling sluit nu in eerste instantie aan bij Jong PSV.

PSV haalde eerder deze zomer met Olivier Boscagli en Toni Lato al twee spelers binnen die als linksback uit de voeten kunnen. Dat is de positie waar de Brabanders Angeliño zijn kwijtgeraakt aan .