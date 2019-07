PSV laat zich inspireren door 'streetstyle' en onthult groen derde shirt

PSV heeft woensdagochtend het derde tenue voor het nieuwe seizoen onthuld.

De Eindhovense club heeft zich naar eigen zeggen laten inspireren door 'streetstyle', hetgeen geresulteerd heeft in een groen tricot. Op de clubsite van wordt één detail specifiek aangestipt: de ontwerpers van kledingsponsor Umbro hebben een verwijzing naar de allereerste tribune op het sportveld van PSV in het shirt verwerkt. De rood-wit geblokte baan die afloopt in de hals staat enkele centimeters boven rugsponsor energiedirect.nl.



Zodoende zijn alle shirts waarmee PSV komend seizoen mogelijk aantreedt bekend. In een eerder stadium werd het oranje-zwarte uitshirt al gepresenteerd, naast het traditionele thuisshirt met rood-witte strepen. Het elftal van trainer Mark van Bommel speelt zijn eerste officiële wedstrijd volgende week dinsdag in de tweede voorronde van de tegen FC Basel.