PSV laat nog één speler vertrekken: "Maar alleen verkoop is een optie"

Alleen Bart Ramselaar mag PSV deze maand nog verlaten, zo kondigt trainer Mark van Bommel donderdag aan tijdens het trainingskamp in Doha.

De middenvelder kwam dit seizoen slechts vier keer in actie in de Eredivisie en erkende vorige maand niet gelukkig te zijn in Eindhoven. Als Ramselaar weggaat, wil PSV een transfersom voor hem ontvangen.

"Alleen verkoop is een optie", maakt Van Bommel duidelijk volgens De Telegraaf . De oefenmeester van de koploper van Nederland zag verdediger Nicolas Isimat-Mirin vorige week overstappen naar Besiktas. Afgezien van Ramselaar mag niemand anders dus weg en ook op het gebied van inkomende transfers wordt het rustig, verwacht Van Bommel. "Ik ga er niet van uit dat wij spelers gaan halen deze maand. Onze selectie is breed genoeg."



Ramselaar had dit seizoen nog geen enkele basisplaats in de competitie, speelde drie keer meer mee met Jong PSV en kreeg vorige maand de pijnlijke mededeling dat hij niet tot de selectie behoorde voor het uitduel met Internazionale in de Champions League. De 22-jarige Amersfoorter kwam in augustus 2016 voor circa 4,3 miljoen euro over van FC Utrecht en speelde sindsdien 62 duels voor PSV in de Eredivisie. Zijn contract in het Philips Stadion loopt door tot de zomer van 2021.



Een week geleden schreef het Eindhovens Dagblad dat PSV geen bepalende spelers wil laten gaan in januari. Alleen bij 'krankzinnige biedingen' is een vertrek van bepalende spelers bespreekbaar, meldde de krant, om eraan toe te voegen: 'Bij een bod van pakweg veertig miljoen euro voor bijvoorbeeld Hirving Lozano zal de directie dus geen transfer overwegen'. Van Bommel bevestigt dat er geen belangrijke spelers zullen verkassen. "Wij kunnen nee zeggen. Niemand gaat weg."