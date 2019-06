PSV laat 'man van tien miljoen' Romero op huurbasis vertrekken

Maximiliano Romero speelt aankomend seizoen op huurbasis voor Vélez Sarsfield, zo melden de Argentijnen dinsdagavond via de officiële kanalen.

Voor de spits van betekent de overstap een terugkeer op het oude nest, aangezien de Eindhovenaren hem anderhalf jaar geleden juist nog weghaalden bij Vélez. El Fortín voegt toe geen optie tot koop bedongen te hebben.



PSV betaalde afgelopen zomer nog tien miljoen euro voor de twintigjarige Romero, die daarvoor al een halfjaar werd gehuurd van Vélez. Aanhoudend blessureleed bleef de spits echter achtervolgen en in de periode dat hij officieel gehuurd werd, kwam hij geen minuut in actie voor de Eindhovenaren. Die fysieke ongemakken bleven vorig seizoen aanhouden en hij kwam tot slechts twee invalbeurten in de hoofdmacht.



Romero speelde wel elf competitieduels namens Jong PSV in de en wist daarin driemaal doel te treffen. Zijn terugkeer naar Vélez geeft hem nu de kans om op het hoogste niveau minuten te maken en de hoop bij PSV zal zijn hem volgend jaar met meer vertrouwen terug te kunnen verwelkomen. De club rekent daarom ook geen huursom, zo laat Vélez weten.



De jeugdinternational van Argentinië ligt nog tot medio 2023 vast bij PSV, maar heeft aankomend seizoen weinig uitzicht op speeltijd. Luuk de Jong is de onbetwiste eerste keus in de punt van de aanval, al wordt hij wel in verband gebracht met een vertrek naar Mexico. Van Bommel kan bovendien nog beschikken over Donyell Malen, terwijl Sam Lammers ook terugkeert van zijn verhuurperiode bij sc .