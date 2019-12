PSV krijgt diepe onvoldoende: "Dat is lager dan mijn cijfer voor Feyenoord"

PSV heeft een zeer wisselvallige eerste seizoenshelft achter de rug.

De ploeg van interim-trainer Ernest Faber ging met tien punten achterstand op koploper de winterstop in en werd vroegtijdig uitgeschakeld in de . Trainer Mark van Bommel werd daags na de 3-1 nederlaag tegen van medio december ontslagen. Voetbalcommentator Arno Vermeulen en analisten Pierre van Hooijdonk en Theo Janssen zijn dan ook niet mild in hun oordeel over het huidige .

"We waren in het begin allemaal superenthousiast over PSV, maar het is helemaal in elkaar gelazerd. Dat komt voor een groot deel door de blessures van Steven Bergwijn en Donyell Malen", oordeelt Van Hooijdonk op verzoek van de NOS . Janssen geniet naast Bergwijn en Malen ook van Mohamed Ihattaren en Cody Gakpo. "Maar de achterste zes, zeven spelers zijn geen PSV-materiaal."

Janssen zet zijn mening kracht bij met een voorbeeld. "Timo Baumgartl is voor tien miljoen euro gekomen (van , red.), maar hij is ook niet meegevallen. Hij loopt altijd achteruit, is geen killer ."

Vermeulen op zijn beurt is niet te spreken over de inbreng van middenvelder Pablo Rosario en Jorrit Hendrix. "Ze vallen mij tegen." Rosario is niet langer aanvoerder. Van Bommel gaf de aanvoerdersband eind november aan Denzel Dumfries.

Vermeulen ziet PSV na de winterstop niet terugkeren in de strijd om de landstitel in de . "Dat is echt onmogelijk", concludeert de commentator zonder een spoortje twijfel. "Er zit zoveel zand in de motor, voordat Faber dat er allemaal uitgeblazen heeft..."

Lees beneden verder

Janssen is het roerend eens met Vermeulen. "Alles is mislukt, nu al. Bij vlagen kun je genieten van het voetbal, maar het is zo onstabiel. De ene week is het goed, de andere week heel erg matig. Dat verschil is te groot."

Het is dan ook geen verrassing dat de voetbalvolgers onvoldoendes uitdelen op het Kerstrapport van de Eindhovense club. "Ik geef PSV een vier. Het is gewoon echt onvoldoende", verklaart Vermeulen.

In de optiek van Janssen verdient PSV halverwege het seizoen niet meer dan een 4,5. "En dan ben ik nog mild." Van Hooijdonk noteert een vijf op het tussenrapport. "Dat is lager dan mijn cijfer voor Feyenoord, maar PSV heeft meer kwaliteiten, dus daarom is het verwachtingspatroon ook hoger. PSV had de grote uitdager van Ajax moeten zijn, maar daar is niets van terechtgekomen."