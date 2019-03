PSV krijgt boete van KNVB en vreest voor uitduel zonder supporters

PSV heeft een boete van 10.000 euro gekregen van de KNVB omdat supporters in de uitwedstrijden tegen sc Heerenveen en De Graafschap vuurwerk afstaken.

Toon Gerbrands baalt stevig van de boete en zegt op de clubwebsite dat een andere maatregel dichtbij is. Volgens de algemeen directeur nadert de club een uitwedstrijd zonder uitsupporters.

"Iedereen begrijpt dat we voor dit geld een betere bestemming hadden kunnen vinden", reageert Gerbrands via het clubkanaal. Het is zeker niet de eerste keer dat bestraft wordt door de KNVB. "Het dossier PSV in Zeist vult zich na een tijd zonder incidenten in rap tempo en dat kan verstrekkende gevolgen hebben."



De koploper van de heeft van de voetbalbond te horen gekregen dat de maat een keer vol is. "We naderen het moment waarop we voor straf geen supporters mee mogen nemen. En dat zou echt sneu zijn, want de spelers roemen niet voor niets ook vaak de steun die ze buiten Eindhoven ontvangen", aldus Gerbrands.



De directeur hoopt dat het klaar is met het afsteken van vuurwerk tijdens wedstrijden. "Het is gezamenlijk beleid. Er hebben in het verleden vreselijke incidenten plaatsgevonden", aldus Gerbrands. "Mensen hebben blijvende schade opgelopen. Het is geen kwestie van roomser dan de paus willen zijn, het is pure noodzaak."