PSV krijg ook flinke klap na afloop: "Het is een vervelende blessure"

Sam Lammers mist komende dinsdag de uitwedstrijd van PSV tegen FC Basel in de tweede voorronde van de Champions League.

De aanvaller viel in de slotfase van de wedstrijd tegen om de Johan Cruijff Schaal (2-0 verlies) geblesseerd uit na een ongelukkige botsing met zijn ploeggenoot Donyell Malen.

Mark van Bommel wilde niet zeggen wat Lammers exact mankeert. "Ik mag dat niet zeggen, vanwege die nieuwe wetgeving", benadrukte de oefenmeester van in gesprek met het ANP.

"Maar het is een vervelende blessure", vervolgt hij. "Er is niets gebroken, maar dit gaat langer duren dan een paar dagen."



Lammers keerde na een lange verzorging niet terug op het veld, waardoor PSV met tien man verder moest omdat er al drie keer was gewisseld door Van Bommel.

PSV verdedigt dinsdag een voorsprong van 3-2 op FC Basel. Lammers maakte afgelopen dinsdag het tweede doelpunt van PSV tegen de Zwitsers.



FC Basel heeft drie dagen voor de return tegen PSV in de tweede voorronde van de overigens een tegenvaller te verwerken gekregen in de nationale competitie.

De ploeg ging zaterdag voor eigen publiek met 2-1 onderuit tegen Sankt Gallen.