PSV komt meteen met contractnieuws na nare tegenvaller in Doha

Yanick van Osch is voorlopig uit de roulatie. De keeper van PSV heeft het trainingskamp in Doha moeten verlaten vanwege een knieblessure.

De koploper van de Eredivisie maakte dat via de officiële kanalen bekend. PSV steunt Van Osch in zijn herstel en heeft de optie in zijn aflopende contract meteen gelicht.



"Ik heb op de training een knieblessure opgelopen en uit onderzoek is gebleken dat ik er voorlopig uit lig. Ik ga Nederland om me daar te richten op het herstel en daarna de revalidatie", vertelt de 21-jarige doelman. Technisch manager John de Jong erkent dat het een grote tegenvaller is voor Van Osch. "Sportief en persoonlijk is dit echt heel vervelend."



"We hebben Yanick inmiddels laten weten dat hij zich geen zorgen hoeft te maken over zijn contractuele situatie. Zijn contract loopt af, maar we lichten de optie, zodat hij zich in alle rust kan richten op zijn herstel", aldus De Jong. Van Osch is na Jeroen Zoet en Eloy Room de derde keeper van het eerste elftal van PSV.De sluitpost is afkomstig uit de jeugdopleiding van PSV en speelt sinds 2015 voor Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie. Hij kwam in totaal tot 47 optredens op het tweede niveau, maar speelde nog nooit in het eerste elftal. De enkelvoudig international van Jong Oranje stond dit seizoen vijftien keer onder de lat.