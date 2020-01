PSV komt met nieuw bod van negen miljoen euro dicht bij witte rook

PSV heeft een tweede bod gedaan op Patrick van Aanholt, zo meldt Voetbal International in de nacht van maandag op dinsdag.

Volgens het weekblad is het verschil tussen vraag en aanbod niet groot meer: houdt vast aan een vraagprijs van tien miljoen euro, terwijl zich met negen miljoen euro heeft gemeld.

De verwachting is dat beide clubs elkaar uiteindelijk weten te vinden, aldus Voetbal International. Van Aanholt bevestigde maandagavond tegenover Veronica Inside al dat een eerste bod van PSV is afgewezen door zijn werkgever.

Naar verluidt bedroeg dat eerste bod vijf miljoen euro. Hij liet weten zelf open te staan voor een rentree in Nederland, mede omdat zijn kinderen ouder worden. In de jeugd speelde de verdediger al voor PSV en hij werd tussen januari 2012 en de zomer van 2014 door verhuurd aan .

De linksback, met een contract tot medio 2021 op Selhurst Park, is momenteel herstellende van een hamstringblessure. Hij kwam dit seizoen zeventien keer in actie in de Premier League; zijn laatste optreden dateert van 26 december (2-1 zege op ).

Lees beneden verder

De tienvoudig international van het speelt sinds 2017 voor Crystal Palace, dat hem overnam van Sunderland. Voor PSV lijkt de zoektocht naar een nieuwe linksback spoedig te kunnen worden afgesloten.

De Eindhovenaren waren concreet in de markt voor Ricardo Rodríguez, die op huurbasis overgenomen moest worden van . Zijn komst bleek echter onhaalbaar en dus moest PSV schakelen.

De club versleet dit seizoen met Toni Lato, Michal Sadílek en Olivier Boscagli al de nodige vleugelverdedigers en hoopt het probleem nu op te lossen met Van Aanholt.