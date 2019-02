PSV komt met contractnieuws: "Ik wil zo snel mogelijk in de basis staan"

De toekomst van Jordan Teze ligt bij PSV. De Eindhovense club laat weten dat de rechtsback zijn aflopende contract met twee jaar heeft verlengd.

Dat bracht PSV maandagavond via de officiële kanalen naar buiten. De 19-jarige Teze ligt nu tot medio 2021 vast bij PSV, dat tevens een optie heeft om de verbintenis met nog één jaar te verlengen.



Technisch manager John de Jong is blij met de contractverlenging van de jeugdexponent. "De doorstroom vanuit onze jeugdopleiding wordt hiermee weer bezegeld. We zijn hier erg trots op vanuit de club", vertelt de beleidsbepaler op de clubsite van PSV. Teze doorliep de gehele jeugdopleiding van PSV en maakte aan het begin van dit seizoen in het competitieduel met PEC Zwolle zijn debuut in hoofdmacht.



De verdediger werd daarna door trainer Mark van Bommel alleen nog gebruikt in het bekerduel met Excelsior Maassluis en moet op de rechtsbackpositie onder anderen Denzel Dumfries voor zich dulden. Hij ziet de toekomst echter optimistisch tegemoet. "Ik ga dit vanavond met mijn familie vieren. Zij zijn erg belangrijk voor me. Je hebt ups en downs en zij steunen me altijd. Samen met hen heb ik een plan uitgestippeld."



"Ik wil zo snel mogelijk bij PSV 1 in de basis staan, ik ben erg gretig", vervolgt Teze, die dit seizoen namens Jong PSV veertien wedstrijden speelde in de Keuken Kampioen Divisie. "Verdedigend moet ik nog stappen zetten. Het is aan mij om dit bij Jong PSV te laten zien en een overstap af te dwingen."