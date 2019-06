'PSV komt in zoektocht uit bij ervaren voormalig FC Utrecht-keeper'

Robbin Ruiter staat in de belangstelling van PSV, zo meldt het Eindhovens Dagblad maandagavond.

De doelman, die benaderd is door , is na zijn vertrek bij Sunderland transfervrij en wordt in Eindhoven gezien als stand-in van Jeroen Zoet.



ziet eigenlijk Lars Unnerstall, die dit seizoen terugkeert van zijn huurperiode bij , als tweede keeper. De Duitse goalie heeft echter een knieblessure en is voorlopig nog uitgeschakeld. PSV wil daarom met het oog op het treffen met FC Basel in de voorronde van de op korte termijn een extra doelman aan de selectie toevoegen.



Ruiter was ook in beeld bij promovendus Sparta Rotterdam, zo bevestigt Henk van Stee aan het Algemeen Dagblad. "Robbin voldeed aan het profiel van de keeper die we zochten", stelt de technisch manager. "Om die reden zijn we met elkaar het gesprek aangegaan. Robbin was enthousiast over Sparta."



De 32-jarige Ruiter zag de overstap naar Het Kasteel uiteindelijk toch niet zitten. "Helaas voor ons heeft zich in de tussentijd ook een andere club voor hem gemeld. Die club is voor hem sportief en financieel interessanter", doelt Van Stee op PSV. Sparta richt zich nu naar verluidt op Michael Verrips van KV Mechelen.