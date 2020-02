PSV klopte nog niet aan in Alkmaar: "Nee, ik ben niet gepolst"

PSV heeft Arne Slot niet benaderd om de nieuwe trainer in Eindhoven te worden, zo heeft de oefenmeester van AZ verklaard op de persconferentie.

Er gaan al langere tijd geruchten dat Slot in beeld is om bij interim-trainer Ernest Faber op te volgen, maar desgevraagd ontkent eerstgenoemde de speculaties.

"Nee", reageert Slot op de vraag of PSV hem al gepolst heeft. "Ze zijn daar toch met een buitenlandse trainer bezig? Maar oké, sommige mensen, zeker in deze regio, zien het oosten een beetje als het buitenland", doelt de trainer op zijn geboorteplaats Bergtenheim in Overijssel.

Slot wordt overigens ook met in verband gebracht, dat hem zou zien als toekomstige opvolger van Erik ten Hag. Slot voelt zich wel gestreeld door de vermeende belangstelling.

"In het verlengde van wat ik eerder in de week over Calvin Stengs heb gezegd heb: het is alleen maar mooi dat allerlei spelers, de trainer, de assistent-trainers en van mijn part de materiaalman in de picture staan."

"Het is een bevestiging dat we het allemaal heel erg goed doen." werd donderdagavond door verrassend uitgeschakeld in de TOTO (1-3), hetgeen Slot uiteraard ontevreden stemt.

"Normaal gesproken bespreken we de dag voor de wedstrijd ook de tegenstander", doelt Slot op de wedstrijd bij van zaterdagavond. "Dit keer heb ik het bij onszelf gehouden. Dat leek me beter."

"Ik heb de spelers uitgelegd waar de pijnpunten liggen. Het ene is meer rendement in de eindfase van de aanval, het andere punt betreft de omschakeling."

"Als wij vier of vijf tegenaanvallen op ons af krijgen, dan kan het niet zo zijn dat de verdedigers in de steek worden gelaten. Je hoeft bij AZ maar een paar keer per wedstrijd terug te sprinten, maar dat moet dan wel gebeuren."

Slot benadrukt dat hij opperste concentratie van zijn elftal blijft vragen. "Dit seizoen worden we terecht geprezen vanwege ons mooie spel en de vele keren dat we in het strafschopgebied van de tegenstander komen."

"Net zo belangrijk was dat geen enkele club in de harder heeft gewerkt dan wij in de eerste seizoenshelft. Dat moeten we blijven doen. Ik heb de jongens gezegd dat we geen jojo moeten worden."