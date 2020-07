'PSV kan hoop op deal laten varen door forse concurrentie uit Duitsland'

PSV hoeft er niet op te rekenen dat Ricardo Rodríguez ook volgend seizoen het shirt draagt van PSV, zo verzekert BILD donderdag.

De Eindhovenaren hadden de Zwitserse linksback graag definitief overgenomen van . De kans is echter groot dat de gehuurde Rodríguez, met een verleden bij , terugkeert in de . De interesse in de vleugelverdediger is namelijk behoorlijk groot.

Bovengenoemde krant meldt dat Rodríguez kan rekenen op serieuze belangstelling van TSG , en . Concrete aanbiedingen zijn echter nog niet binnengekomen bij het management van de international van Zwitserland.

Rodríguez beschikt bij AC Milan over een contract tot medio 2021, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat hij nog aan spelen toekomst in het San Siro. Theo Hernández, vorig jaar voor twintig miljoen euro overgenomen van , is al enige tijd de vaste linksback.



In de Zwitserse media wordt gerept over een transfersom van drie miljoen euro voor de 27-jarige Rodríguez, die in januari nog op weg leek richting . In de slotfase van de winterse transfermarkt koos hij toch voor een verhuurperiode bij .

Vanwege de coronacrisis kwam de linksback tot slechts zes optredens namens de Eindhovenaren. Desondanks wilde de technische leiding graag langer door met de geroutineerde verdediger.



Voor Rodríguez is de Bundesliga geen onbekend terrein. Tussen 2012 en 2017 stond hij onder contract bij Wolfsburg. Het leverde hem drie jaar geleden een transfer van achttien miljoen euro op naar AC Milan. Rodríguez begon zijn loopbaan ooit in eigen land bij FC Zürich.