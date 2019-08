PSV is Pereiro een aantal weken kwijt

PSV kan voorlopig niet beschikken over Gastón Pereiro, zo brengt het Eindhovens Dagblad zondag naar buiten.

Volgens de regionale krant heeft Pereiro zijn sleutelbeen gebroken. Daardoor zal hij de 'komende weken' moeten toekijken. Na een moeizame periode had de Uruguayaan juist weer een basisplek afgedwongen, want tegen zowel en FK Haugesund stond hij aan de aftrap.

Eerder deze zomer werd Pereiro nog gelinkt aan een overstap naar Spartak Moskou. Van een transfer kwam het niet, omdat de betrokken partijen het niet eens werden over persoonlijke voorwaarden. Het is door zijn blessure nu de vraag of Pereiro nu later deze maand nog wel kan vertrekken.

speelt zondagavond om 20:00 uur thuis tegen . Coach Mark van Bommel zou het wegvallen van Pereiro kunnen opvangen door Steven Bergwijn achter Donyell Malen neer te zetten, waardoor op de flank een plaats beschikbaar is voor Hirving Lozano. De Mexicaan was de laatste twee duels bankzitter.

Op den duur zou Ibrahim Afellay ook de positie van nummer 10 kunnen invullen, al is de routinier nu nog niet inzetbaar vanwege een blessure.

Vorig weekend speelde PSV met 1-1 gelijk tegen Twente, terwijl de komende tegenstander ADO met 2-4 van verloor.