PSV is 'erg tevreden' en verlengt met assistent van Van Bommel

PSV en Reinier Robbemond gaan langer met elkaar door.

De club uit Eindhoven maakt woensdag bekend dat de optie in het contract van de assistent-trainer is gelicht. Bovendien is een extra jaar in het contract van de rechterhand van hoofdtrainer Mark van Bommel opgenomen.

De 47-jarige assistent heeft zijn handtekening gezet onder een contract tot medio 2021. "We zijn erg tevreden over de inbreng van Reinier in de technische staf en we zijn er blij dat dit wederzijds is", reageert technisch manager John de Jong op de clubwebsite. "De onderlinge samenwerking verloopt naar volledige tevredenheid van alle betrokkenen en dan is het logisch om te kiezen voor continuïteit."



Robbemond was eerder werkzaam bij en . Afgelopen zomer kwam hij over van , waar hij precies een jaar geleden werd aangesteld als interim-trainer. Hij bracht het seizoen in Tilburg tot een goed einde na het vertrek van Erwin van de Looi. Robbemond speelde in het verleden voor , , AZ en .