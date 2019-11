PSV is 'erg geschrokken' en dient klacht in bij de UEFA

PSV heeft een klacht ingediend bij de UEFA.

De Portugese politie zou fans van rond de met 4-0 verloren -wedstrijd tegen bij het stadion 'zonder aanleiding erg onvriendelijk hebben aangepakt'.

Ook hebben de Eindhovenaren inmiddels geklaagd bij Sporting en de Portugese politie, zo vertelt woordvoerder Thijs Slegers.

"We zijn erg geschrokken. De politie was dermate agressief dat we er melding van hebben gemaakt", wordt Slegers geciteerd door het Eindhovens Dagblad.

Na de nederlaag werden de ruim 2200 PSV-fans 'met onnodig strakke hand het bezoekersvak uit gedirigeerd', stelt de perschef. "Als iemand een pas buiten de groep zetten, kreeg je meteen een tik."

Sporting Portugal liet volgens Slegers weten dat bij wedstrijden een speciale politie-eenheid in actie komt om ongeregeldheden te voorkomen. Voor de strakke aanpak zou echter geen enkele aanleiding zijn geweest.

Lees beneden verder

Volgens Slegers verbleven de supporters van PSV al dagenlang zonder enige problemen en ongeregeldheden in de hoofdstad van Portugal. PSV-supporter Danny van Herpen erkent dat de sfeer voor het duel al niet prettig was.

"Je werd meteen ingesloten door een cordon agenten. Die kwamen ook tussen de supporters staan. En als je een stap verkeerd zette, kreeg je een duw."

"Ik dacht echt: moet dat nou zo? . Dit heb ik nog nooit zo meegemaakt. Ik voelde me niet onveilig. Maar het was wel wat beklemmend."