'PSV is dicht bij miljoenendeal en heeft 'stevig contract' klaarliggen'

PSV heeft Timo Baumgartl bijna binnen, zo verzekert het Eindhovens Dagblad.

De krant meldt dat de Eindhovenaren een definitieve deal aangaande de verdediger van in het vizier hebben, aangezien het gat tussen vraag en aanbod tussen de clubs de afgelopen dagen klein bleek. Naar verluidt moet de stopper rond de tien miljoen euro kosten.

hoopt de 23-jarige Baumgartl snel te kunnen inlijven. Naar verwachting zal een transfer op korte termijn afgerond zijn, zo klinkt het, 'hoewel PSV zelf niet officieel reageert en een slag om de arm moet houden voor er handtekeningen zijn gezet'.

Eerder bereikte PSV volgens het Eindhovens Dagblad al een akkoord met zaakwaarnemer Christian Nerlinger over de persoonlijke voorwaarden voor Baumgartl.



De verdediger verdiende in Stuttgart 'een topsalaris' en zal in het Philips Stadion ook 'een stevig contract' ondertekenen als iedereen akkoord is gegaan met een overstap. Fernando Calero van werd ook genoemd als eventuele versterking voor PSV, maar de Spaanse verdediger was al niet meer hoofdkandidaat om de defensie van de Nederlandse topclub te versterken.



Calero werd zeker als een interessante optie beschouwd door de nummer twee van het afgelopen -seizoen. Er is eerder in deze transferperiode ook een lijntje uitgegooid naar de verdediger, maar Real Valladolid was deze week nog niet benaderd omdat PSV vol inzet op de komst van Baumgartl, die nog tot medio 2022 vastligt in Duitsland.