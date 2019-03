'PSV is bereid om verlies te maken op miskoop van afgelopen zomer'

Het dienstverband van Aziz Behich bij PSV blijft mogelijk beperkt tot een seizoen. De linksback lijkt naar Turkije te kunnen verhuizen.

is namelijk met in gesprek over een transfer van Behich, die niet heeft kunnen overtuigen in de handvol wedstrijden die hij speelde. De Brabanders en Besiktas zouden een paar ton uit elkaar liggen in de onderhandelingen over de verdediger.



Mark van Bommel nam Behich afgelopen zomer met zich mee naar PSV: de trainer werkte als assistent bij de nationale ploeg van Australië samen met de international. Behich kwam voor circa 1,7 miljoen euro over van Bursaspor. Tussen 2013 en 2018 kwam hij 122 keer in actie in de , maar bij PSV komt Behich een stuk minder vaak aan de bak. Van Bommel deed slechts viermaal een beroep op hem in de ; telkens ging het om een invalbeurt.



Hoewel de linkspoot een contract tot medio 2022 heeft bij PSV, lijkt de club bereid om mee te werken aan een voortijdig vertrek. De Eindhovenaren lijken zich ook te realiseren dat ze verlies zullen maken op Behich. Volgens Fotospor bedraagt de vraagprijs van PSV ongeveer een miljoen euro, terwijl Besiktas voorlopig inzet op een transfersom van zes à zeven ton.



Behich, die op het WK nog in alle duels voor Australië speelde, werd in de winter nog in verband gebracht met Göztepe. Een transfer was echter niet realistisch, omdat hij dit seizoen al voor twee clubs was uitgekomen en de regels van de FIFA voorschrijven dat een speler niet voor meer clubs mag spelen. Destijds werd ook in verband gebracht met de 28-jarige back.