"PSV informeerde ook, maar ik had al besloten om nog niet terug te gaan"

PSV heeft in de winterstop geprobeerd om Jeffrey Bruma terug te halen naar het Philips Stadion.

Technisch manager John de Jong slaagde er echter niet in om de centrumverdediger een contract te laten ondertekenen.

Bruma, die een doorlopend contract heeft bij , koos uiteindelijk voor een verhuurperiode bij . Desondanks zit de naam van wel altijd in zijn achterhoofd.

"Mainz wil per se in de blijven en de leiding gaf me vanaf de eerste seconde het vertrouwen dat ik daarbij een cruciale speler voor ze ben", verklaart Bruma de tijdelijk overstap aan het Eindhovens Dagblad.

Mainz was evenwel niet de enige gegadigde. "Er waren meer opties, PSV was een van de clubs die ook had geïnformeerd, maar ik had eerder al besloten om nu nog niet terug te gaan naar Nederland. Dat soort keuzes maak ik altijd op gevoel."

"Als het juiste moment daar is, wil ik zeker terugkeren bij PSV. Het is de club waar ik heel erg prettig ben weggegaan en prachtige dingen heb beleefd. Als ik de naam PSV hoor, blijft het kriebelen", aldus Bruma, die tussen 2013 en 2016 voor de Eindhovense club uitkwam.

De mandekker besloot Wolfsburg te verlaten nadat het spelsysteem werd veranderd. "Ik werd daarbij geslachtofferd en dan kun je gaan zeuren en mekkeren, maar dat heeft geen zin. Je helpt er niemand mee en jezelf al helemaal niet."

Bruma is blij dat PSV er in is geslaagd om Ricardo Rodríguez aan te trekken. Het tweetal kent elkaar van hun gezamenlijke periode bij Wolfsburg. "Hij informeerde voordat hij naar PSV ging en ik dacht al dat de club goed bij hem zou passen."

"Ricardo is een rustige vent, die met zijn ervaring, slimheid en technische bagage heel functioneel voetbalt", deelt Bruma complimenten uit. Volgens hem staan de kwaliteiten van Rodríguez buiten kijf.

"Hij voelt het spel enorm goed aan. We verstonden elkaar goed en spreken elkaar nog regelmatig per app. Als ik in Eindhoven ben, zoek ik hem op. Aan de vriendschap hecht ik veel waarde, omdat Ricardo gewoon een fijn mens is."