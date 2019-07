PSV houdt bijna 4000 kaarten over voor Johan Cruijff Schaal

PSV neemt maximaal zevenhonderd supporters mee naar Amsterdam voor het duel met Ajax om de Johan Cruijff Schaal.

De KNVB stelde 4.639 kaartjes beschikbaar voor de nummer twee van het afgelopen -seizoen, maar de interesse vanuit Eindhoven voor de wedstrijd is zeer klein. Tot dusver hebben zich slechts 534 supporters gemeld voor de verplichte treincombi.



Op de clubwebsite laat weten dat ervoor is gekozen om maximaal zevenhonderd fans mee te nemen naar de Johan Cruijff ArenA. "Een combinatie van factoren maakt dat de club niet meer dan genoemd aantal fans kan faciliteren voor de reis naar Amsterdam", zo meldt de club. PSV had de beschikking over maximaal twee treinen, waar zevenhonderd fans per trein mee konden reizen. Als deze zouden zijn uitverkocht, zouden de overige supporters (maximaal drieduizend) per bussen naar Amsterdam zijn vervoerd.



De optie op beide treinen verliep op 1 juli. Omdat slechts 534 fans zich hebben gemeld voor de treincombi, is besloten slechts één trein af te nemen. Als alle zevenhonderd kaarten worden verkocht, zal de verkoop daarna niet worden hervat, meldt PSV. Volgens de Eindhovenaren komt de geringe belangstelling voor de strijd om de Johan Cruijff Schaal door de verplichte combiregeling en de datum van de wedstrijd, die middenin de vakantie valt.



Door de wedstrijd in het stadion van de landskampioen te spelen wil de KNVB het duel meer tot een échte finale laten zijn. Waar de belangstelling vanuit Eindhoven gering is, wist wel al zijn kaarten te slijten. De wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal wordt gespeeld op zaterdag 27 juli om 18.00 uur.