'PSV hoort eis van vijf miljoen om Nederlander uit Duitsland weg te plukken'

PSV heeft interesse in Rick van Drongelen, zo meldt onder meer Hamburger Abendblatt.

De Eindhovenaren zijn op zoek naar een opvolger van Daniel Schwaab, die vanwege familie-omstandigheden heeft besloten om terug te keren naar Duitsland. Naar verluidt staat de twintigjarige Van Drongelen hoog op het lijstje van .

Hamburger SV, sinds 2017 de werkgever van Van Drongelen, wil de jongeling echter niet voor een habbekrats kwijt. HSV verlangt naar verluidt vijf miljoen euro voor de stopper. Bij een eventuele verkoop zou de Duitse club dan twee miljoen winst maken, aangezien de Nederlander twee jaar geleden voor drie miljoen overkwam van .



Van Drongelen, die nog tot medio 2022 vastligt in Hamburg, degradeerde in zijn eerste seizoen met Hamburger SV naar het tweede niveau van Duitsland. Afgelopen seizoen eindigde de stopper met zijn ploeg op de vierde plek in de 2. . De jeugdinternational is een vaste kracht bij HSV en heeft reeds 57 wedstrijden gespeeld voor de Duitse club.