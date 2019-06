'PSV hikt aan tegen vraagprijs van 'boven de tien miljoen euro''

In navolging van diverse Portugese media maakt ook De Telegraaf melding van de interesse van PSV in Armindo Tué Na Bangna, kortweg Bruma.

Volgens de dinsdageditie van het dagblad is het echter maar de vraag of de aanvaller, die in de zomer van 2017 voor ongeveer vijftien miljoen euro van naar vertrok, ook daadwerkelijk het tenue van de Eindhovenaren om de schouders zal trekken.

hikt naar verluidt aan tegen de vraagprijs van RB Leipzig. De nummer drie van het voorbije -seizoen heeft volgens het dagblad een transfersom van 'boven de tien miljoen euro' voor ogen. Bruma, 24 jaar, is een kandidaat om de mogelijk vertrekkende Hirving Lozano en/of Steven Bergwijn in het Philips Stadion op te volgen.



PSV was twee jaar geleden ook in de markt voor de in Guinee-Bissau geboren aanvaller, die er toen uiteindelijk voor koos om Galatasaray te verruilen voor een avontuur in de Bundesliga. Het contract van Bruma in Leipzig loopt nog door tot medio 2022. De ex-speler van onder meer kreeg afgelopen seizoen in slechts zes wedstrijden een basisplaats toebedeeld. Hij had dan ook geen groot aandeel in de derde plaats.



Lozano is in de Franse media reeds gelinkt aan Paris Saint-Germain, terwijl ook de Mexicaanse aanvaller in de gaten houdt. Bergwijn staat op het lijstje van , al ziet PSV weinig in een deal met een directe concurrent. PSV speurt volgens De Telegraaf op de internationale transfermarkt ook naar andere versterkingen, bijvoorbeeld in de verdediging. De clubleiding van de Eindhovenaren heeft echter nog geen spijkers met koppen kunnen slaan.