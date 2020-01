PSV hakt knoop door en legt Luis Felipe tot medio 2023 vast

PSV heeft Luis Felipe gecontracteerd, zo meldt de Eindhovense club zaterdagmiddag.

De achttienjarige verdediger uit Brazilië komt over van Coritiba FC en heeft zijn handtekening onder een contract tot de zomer van 2023 gezet.

Luis Felipe is een centrale verdediger die is opgeleid bij Coritiba FC. De Braziliaan werd al langer gevolgd door . Zo was hij de voorbije jaren al meerdere keren op stage bij de club.

Bijna een jaar geleden deed hij ook mee in een oefenduel van PSV Onder-19.

Luis Felipe zal ook bij PSV Onder-19 aansluiten.

Het team van Ruud van Nistelrooij werd vrijdag ook al versterkt met Herman Geelmuyden. De achttienjarige aanvaller uit Noorwegen is overgenomen van Stabaek IF.