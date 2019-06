'PSV hakt knoop door en bereikt principeakkoord in Argentinië'

PSV'er Maximiliano Romero keert deze zomer mogelijk terug naar Argentinië.

betaalde Vélez Sarsfield anderhalf jaar geleden ruim tien miljoen euro voor Romero, maar de twintigjarige spits is er nog niet in geslaagd om een onuitwisbare indruk achter te laten in de hoofdmacht van de Eindhovenaren. Mede vanwege blessureleed kwam hij tot slechts twee optredens namens het eerste van PSV en daar lijkt het voorlopig ook bij te blijven.



Na eerdere berichten over een tijdelijke terugkeer van Romero naar Vélez weet het plaatselijke Vélez Y Su Mundo donderdagochtend vroeg te bevestigen dat de aanvaller inderdaad voor een rentree op het oude nest staat. Romero zou zelf zijn zinnen hebben gezet op een nieuw dienstverband bij El Fortín en PSV heeft naar verluidt een principeakkoord bereikt met zijn oude werkgever over een dienstverband op huurbasis van een jaar.



De laatste details wat betreft een contract voor Romero zouden nog wel gladgestreken moeten worden, maar de verwachting is dat dit geen problemen op gaat leveren. Trainer Gabriel Heinze, oud-speler van onder meer Paris Saint-Germain, en , wilde Romero er graag in de voorbereiding op het nieuwe seizoen al bij hebben en lijkt dus zijn zin te krijgen.



Voor Romero betekent de terugkeer naar de club waar hij eerder veertig wedstrijden in de hoofdmacht speelde de kans om zijn loopbaan weer uit het slop te trekken. Bij PSV had hij in het afgelopen seizoen concurrentie van spelers als onder meer Luuk de Jong en Donyell Malen, terwijl de aan sc verhuurde Sam Lammers ook weer terugkeert naar Eindhoven.