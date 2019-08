PSV haalt Schwaab al na anderhalve maand terug

Daniel Schwaab gaat weer voor PSV voetballen. Dat heeft de Brabantse club zondagmiddag naar buiten gebracht.

deed Schwaab aan het einde van vorig seizoen al een aanbieding om langer te blijven, maar de Duitser koos voor een terugkeer naar zijn vaderland. Nu gaat hij alsnog in op die aanbieding.

"We wilden graag nog wat extra ervaring aan de selectie toevoegen. Daniel past natuurlijk perfect in dat plaatje", reageert technisch manager John de Jong op het transfernieuws.

Schwaab denkt zelf dat hij toen wel de juiste beslissing nam. "Maar na drie maanden veel tijd met mijn vrouw en kinderen te hebben doorgebracht, is de honger terug. Het vuur brandt weer. Met de volledige steun van mijn gezin ga ik nu met veel ambitie verder bij PSV."

De 30-jarige centrumverdediger heeft in het Philips Stadion een contract gekregen voor een jaar.

Daniel Schwaab kwam in de zomer van 2016 naar Eindhoven, nadat hij met was gedegradeerd uit de . Zijn hoogtepunt was de gewonnen landstitel in 2018.