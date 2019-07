'PSV haalt opvolger van Angeliño op huurbasis naar Eindhoven'

Toni Lato wordt de tijdelijke opvolger van Angeliño bij PSV. Hij wordt gehuurd van Valencia.

Een woordvoerder van Tondra Consulting, het makelaarskantoor van de linksback van , heeft in gesprek met het Eindhovens Dagblad bevestigd dat de Spanjaard aankomend seizoen op huurbasis in het Philips Stadion zal spelen. De Telegraaf weet toe te voegen dat Lato zich inmiddels al bij zijn nieuwe ploeggenoten in Verbier, waar is neergestreken voor een trainingskamp, heeft gevoegd.

Lato wordt in Eindhoven de opvolger van Angeliño, die in zijn eerste seizoen bij PSV zoveel indruk maakte dat een eerder overeengekomen terugkoopoptie besloot te lichten. De club van trainer Mark van Bommel moest zodoende op zoek naar een opvolger en verschillende namen passeerden in de afgelopen weken de revue.



De nummer twee van het afgelopen -seizoen kwam uiteindelijk bij Lato uit en het was in eerste instantie de bedoeling van PSV om de 21-jarige verdediger definitief van Valencia over te nemen, met een terugkoopoptie voor de Spanjaarden. Vanwege het potentieel dat los Che nog altijd in Lato zien verdween die optie uiteindelijk echter van tafel en bleek een huurovereenkomst de best haalbare deal voor PSV.



Lato is naar verluidt eerder op de donderdag medisch gekeurd door zijn nieuwe werkgever en heeft zich inmiddels bij zijn nieuwe ploeggenoten gevoegd. De viervoudig international van Jong Spanje is voor PSV de derde nieuwe aanwinst voor het aankomende seizoen. Eerder werden Ibrahim Afellay en Robbin Ruiter al transfervrij ingelijfd, terwijl er vijftien miljoen euro werd overgemaakt naar voor Bruma.