PSV haalt Bruma naar Nederland: "Hij komt vandaag aan"

PSV lijkt erin geslaagd om Armindo Tué Na Bangna, beter bekend als Bruma, naar Nederland te halen.

Zaakwaarnemer Catio Baldé bevestigt woensdagochtend aan het Eindhovens Dagblad dat een transfer van de aanvaller van ophanden is. "Hij kiest voor ", verzekert Baldé. "Vandaag komt hij en er zal snel een medische keuring zijn." De zaakwaarnemer stelt dat zijn cliënt voor vijf seizoenen gaat tekenen en dat de transfersom via bonussen kan oplopen tot vijftien miljoen euro.



PSV bevestigt nog niets, zolang er geen handtekeningen op papier staan. De mogelijke komst van Bruma mag een kleine verrassing heten, omdat O Jogo maandag melding maakte van een akkoord van vijftien miljoen euro tussen Leipzig en . Het leek er dan ook op dat Porto de beste papieren had, al liet zaakwaarnemer Baldé eerder al weten dat PSV ook bereid was om aan de vraagprijs van de Duitse club te voldoen.



De Eindhovenaren zien in de 24-jarige buitenspeler de vervanger van Steven Bergwijn en/of Hirving Lozano, die mogelijk gaan vertrekken bij PSV. Bruma speelt sinds 2017 voor Leipzig, nadat hij overkwam van . Voor de club uit de kwam hij afgelopen seizoen tot veertien duels, waarin hij eenmaal scoorde en een assist gaf. In totaal staat de teller van Bruma voor Leipzig op 42 competitieduels, 5 doelpunten en 3 assists.



Bruma staat al jarenlang op de radar van PSV. In 2016 was de club erg dicht bij zijn komst, zo roept het Eindhovens Dagblad in herinnering. "Net op het moment dat de interesse 'heet' werd, ontbond Bruma zijn duivels op het veld en werd hij veel meer waard." Zijn komst werd toen onrealistisch, maar PSV is Bruma niet vergeten en lijkt nu alsnog te hebben toegeslagen. Woordvoerder Thijs Slegers wil de transfer nog niet bevestigen.