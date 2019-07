'PSV haakt af voor dure opties en komt mogelijk uit bij bekend doelwit'

PSV is afgehaakt in de strijd om de handtekening van Lyanco Vojnovic, zo laat zijn zaakwaarnemer weten aan het Eindhovens Dagblad.

De Braziliaans jeugdinternational van blijkt te duur voor de Eindhovenaren. Edson Álvarez zal komend seizoen eveneens niet het shirt van dragen. Ook hij blijkt financieel niet haalbaar en lijkt hard op weg naar .

Technisch manager John de Jong is op zoek naar een nieuwe centrumverdediger nu Daniel Schwaab PSV met een aflopend contract heeft verlaten. Lyanco kwam in beeld, maar hij blijkt niet haalbaar. De verdediger van Torino heeft met een sterke verhuurperiode bij de interesse gewekt van diverse clubs uit zowel Italië als andere Europese clubs, waaronder PSV. "Die was er wel, maar nu niet meer", aldus zaakwaarnemer Fernando Moraes over de interesse vanuit Eindhoven tegenover het regionale dagblad.



Edson Álvarez stond al langere tijd op de radar van PSV. De Jong wilde voor hem echter minder verder gaan dan voor Lyanco. Hij blijkt echter ook een dure optie en volgens diverse media heeft hij zijn keuze al gemaakt. Naar verwachting maakt hij voor vijftien miljoen euro de overstap van Club América naar Ajax, waar hij gezien wordt als de opvolger voor Matthijs de Ligt.



Het Eindhovens Dagblad sluit niet uit dat PSV zijn pijlen nu richt op Diego Reyes. De 26-jarige Mexicaanse verdediger staat nog tot medio 2020 onder contract bij , maar mag vertrekken uit Istanbul. De mandekker staat al jarenlang op de scoutingslijst bij PSV. De Eindhovenaren waagden in vorige transferperiodes ook al pogingen, maar door hoge salariseisen kwam het destijds niet tot een deal. Volgens zijn zaakwaarnemer Mathias Bunge speelt er vooralsnog niets concreets rond zijn cliënt.