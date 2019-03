PSV glundert na nieuwe deal: "De waarde zal substantieel stijgen"

PSV maakte maandag wereldkundig dat de club in zee gaat met Philips, ASML, VDL, Jumbo en Hightech Campus als sponsoren.

Zij verenigen zich onder de naam Metropool Brainport, die op het shirt van de Eindhovenaren zal prijken. "Eigenlijk gaan we terug naar 106 jaar geleden, naar hoe de gebroeders Philips het destijds hadden bedoeld", zegt commercieel directeur Frans Janssen in gesprek met Voetbal International.

"Zij onderkenden het belang van sport en zorgden voor hun werknemers en de regio. Dat doen wij nu ook met dit nieuwe ecosysteem, uniek in de geschiedenis van sportsponsoring. Er zit namelijk geen looptijd aan dit consortium en dat er bedrijven bij zullen komen staat nu ook al vast", aldus Janssen. Ook algemeen directeur Toon Gerbrands is in zijn nopjes met de deal.



De sportbestuurder erkent dat 'een andere grote partij' belangstelling had voor hoofdsponsorschap. Deze partij uit het buitenland was bereid de som op tafel te leggen die eiste. "Maar dat bedrijf paste niet bij de kernwaarden van PSV, we hadden al snel in de gaten dat we door moesten gaan op het idee zoals zich dat nu heeft gemanifesteerd. De totale commerciële waarde van PSV zal substantieel stijgen en dit is een wereldwijde primeur in sportmarketing."



"Deze nieuwe sponsordeal helpt ons het financiële fundament onder PSV te versterken. Maar we weten ook dat de grootste bedragen uit Europees voetbal en transfers zullen blijven komen, als we financieel willen blijven groeien." Naar verluidt gaat PSV nu meer verdienen dan de zes miljoen euro die Energiedirect jaarlijks op tafel legde. De vijf bedrijven gaan vermoedelijk een gelijke inleg van anderhalf miljoen euro betalen.