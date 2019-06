PSV geeft Luuk de Jong ruimte om transfer af te ronden

Luuk de Jong krijgt van PSV de ruimte om een transfer af te ronden, zo communiceren de Eindhovenaren via de officiële kanalen.

De nummer twee van het afgelopen -seizoen doet geen uitspraken over de mogelijke bestemming van de spits, maar verschillende media wisten de afgelopen dagen te melden dat hij op weg is naar .

Het Eindhovens Dagblad wist vrijdagavond te melden dat en Sevilla een ‘concept-akkoord’ hadden bereikt over een transfersom van 12,5 miljoen euro. Het enige dat De Jong nog van een dienstverband bij los Rojiblancos zou scheiden, is een persoonlijk akkoord en de medische keuring. De komende dagen moet de transfer van De Jong naar Sevilla definitief vorm krijgen, daar PSV hem de ‘ruimte geeft om een transfer af te ronden’.

De Jong had zich eigenlijk dit weekeinde, net als collega-internationals Denzel Dumfries en Steven Berghuis, weer moeten melden in Eindhoven. De spits zal deze dagen echter niet aansluiten bij de selectie van trainer Mark van Bommel, zo blijkt uit het statement van PSV. “Luuk de Jong heeft van PSV de ruimte gekregen om een transfer af te ronden. De spits zou dit weekend samen met zijn collega-internationals Steven Bergwijn en Denzel Dumfries weer aansluiten bij de A-selectie, maar hoeft zich in afwachting van wat komen gaat niet te melden”, zo meldt PSV in een statement.