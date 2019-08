PSV gaat voor komst van Ritsu Doan in slotweken transfermarkt

PSV heeft 'bovengemiddelde belangstelling' voor Ritsu Doan, zo schrijft Voetbal International dinsdagavond.

De smaakmaker van moet voor de nodige creativiteit zorgen in Eindhoven, zeker na de blessure van Gáston Pereiro. Volgens het Eindhovens Dagblad is Doan inderdaad 'een van de opties' na het afketsen van de komst van Steven Berghuis van .

Groningen houdt de Japanner het liefst binnenboord, aldus Voetbal International. Bij een 'goed bod' zou Groningen bereid zijn om medewerking te verlenen aan een vertrek van Doan. De interesse van komt niet alleen door de sleutelbeenbreuk van Pereiro, die hem circa twee maanden aan de kant zal houden.

De nummer twee van het afgelopen -seizoen staat immers ook op het punt om Hirving Lozano te verkopen aan en Doan kan eveneens uit de voeten als vleugelaanvaller.

In januari werd de 21-jarige Doan nog in verband gebracht met een transfer, maar hij bleef in Groningen. De Aziaat kende vervolgens een mindere tweede seizoenshelft en mede daardoor werd het rustiger rondom hem. PSV ziet echter nog altijd grote potentie in de jongeling, van wie de vraagprijs onbekend is. Een jaar geleden wees Groningen een bod van ruim tien miljoen euro van CSKA Moskou nog af.

Het contract van Doan in het Noordlease Stadion loopt nog twee seizoenen door. Groningen strikte de creatieveling in 2017: hij werd een seizoen gehuurd van Gamba Osaka, waarna de Eredivisionist gebruikmaakte van de optie tot koop. In totaal was hij goed voor 66 wedstrijden in de Eredivisie, waarin Doan 16 keer scoorde en 7 assists gaf.