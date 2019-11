PSV gaat in gesprek met fans: "Ze vinden die dreigementen belachelijk"

PSV ging donderdag op pijnlijke wijze onderuit tegen LASK Linz in de Europa League (4-1) en de Brabanders hebben al vijf duels op rij niet gewonnen.

In de werden de afgelopen drie weken ruime nederlagen geleden tegen en en het duel met promovendus eindigde gelijk. Het woord 'crisis' wordt vanwege de tegenvallende resultaten inmiddels met enige regelmaat in de mond genomen in Eindhoven en ook de achterban is ontevreden over wat de ploeg van trainer Mark van Bommel op het veld laat zien.

Zaterdagmiddag is een delegatie van de club daarom in gesprek gegaan met een aantal supporters, in een poging om de lucht wat te klaren.

Lees beneden verder

"Het werd een keer tijd om met de verschillende vertegenwoordigers van de supporters te gaan praten", vertelt algemeen directeur Toon Gerbrands in gesprek met Omroep Brabant. "Coach Mark van Bommel was erbij, technisch manager John de Jong en ik, de eindverantwoordelijken van de club. We zeiden tegen hen: deel je emoties maar en vertel maar wat jullie ervaren. Dan luisteren wij."

Naast de resultaten van de afgelopen weken en het aankoopbeleid kwamen ook de dreigementen die onlangs via Twitter anoniem werden geuit aan het adres van Van Bommel. heeft inmiddels aangifte gedaan en ook de fans zijn niet blij met deze gang van zaken: "Daar zijn deze supporters heel duidelijk over. Ze vinden die dreigementen echt belachelijk. Je mag je emoties tonen, maar je mag geen grenzen overschrijden. Daar is deze club supporters volkomen duidelijk over."

PSV heeft inmiddels acht punten minder dan koploper en krijgt in de streekderby tegen een laatste kans om met een enigszins positief gevoel de interlandperiode in te gaan. Gerbrands weet dat de fans vooral strijd van de ploeg willen zien: "Wat de supporters zeggen is: verliezen kan. Een paar keer verliezen kan ook gebeuren, maar straal uit dat je gepassioneerd bent en trots bent op de club. Dat is gaan garantie dat je duels wint, maar dat willen ze graag terugzien."