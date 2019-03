'PSV gaat bij Benfica bod van twintig miljoen uitbrengen op toptalent'

PSV is nadrukkelijk geïnteresseerd in Úmaro Embaló, zo weet A Bola donderdag te melden.

De Eindhovenaren zouden volgens de Portugese sportkrant zelfs van plan zijn om zich op zeer korte termijn bij te melden voor de zeventienjarige aanvaller. De club uit Lissabon zou naar verluidt een bod van totaal twintig miljoen euro tegemoet kunnen zien.

De huidige koploper van de zou van plan zijn om binnen een week een bod van vijftien miljoen euro uit te brengen in Lissabon. Dat bedrag zou dan door bonussen nog kunnen oplopen tot twintig miljoen euro. A Bolaacht het niet ondenkbaar dat Benfica instemt met deze aanbieding voor Embaló, wiens contract in de Portugese hoofdstad momenteel afloopt.

Dat betekent echter niet dat de jonge aanvaller komende zomer transfervrij is, want zijn huidige verbintenis bevat een automatische contractverlenging. Als Embaló in mei achttien jaar oud wordt, wordt zijn contract bij Benfica automatisch verlengd tot medio 2023. Wat dat betreft heeft de Portugese topclub een bijzonder goede onderhandelingspositie, temeer omdat de Portugees jeugdinternational reeds met verschillende Europese clubs in verband werd gebracht. Onder meer , en zouden hem in een eerder stadium al eens op de korrel hebben gehad.



Embaló speelt sinds 2015 in de jeugdopleiding van Benfica, dat hem op veertienjarige leeftijd weghaalde bij AD Oeiras. De aanvaller maakte eerder dit seizoen in het tweede elftal van de Portugese topclub, dat uitkomt op het tweede niveau, zijn debuut in het betaald voetbal. Daarnaast was Embaló met de Onder-19 van Benfica actief in de Youth League, waarin de club het dit seizoen opnam tegen .