"PSV ga je pas écht waarderen als je er niet meer speelt"

Karim Rekik heeft geen spijt van zijn transfer naar Hertha BSC, waar hij merkt dat de weerstand hoger is dan in zijn tijd bij PSV in de Eredivisie.

De verdediger ruilde Olympique Marseille vorig jaar zomer in voor de hoofdstad van Duitsland en merkt dat hij beter wordt in de Bundesliga. De weerstand is in ieder geval groter dan bij PSV het geval was, vertelt de 24-jarige Rekik aan het Eindhovens Dagblad .

"PSV ga je als club pas écht waarderen als je er niet meer speelt, maar in het buitenland merk je wel dat de weerstand in de competities toch even anders is. SC Freiburg-uit en FC Augsburg-uit? Het klinkt makkelijk, maar ga er maar aanstaan. Voor elk punt moet je hier knokken tot je erbij neer valt", aldus Rekik.



De geboren Hagenaar speelde twee seizoenen voor Olympique Marseille en kwam daarvoor uit voor PSV, Manchester City, Blackburn Rovers, Portsmouth, Feyenoord en SVV Scheveningen. De viervoudig international van het Nederlands elftal heeft zodoende reeds veel landen gezien, maar sluit niet uit dat hij nog eens terugkeert naar Engeland.



"Amerika trekt me ook, maar dat is iets voor het einde van mijn carrière. Ik wil eerst nog veel in Europa beleven." Rekik speelde tot dusverre 41 officiële wedstrijden voor Hertha en daarin was hij goed voor twee doelpunten en vier assists. Hij is momenteel geblesseerd, maar zijn werkgever neemt het zaterdag op tegen VfB Stuttgart.



Omar Rekik

Omar Rekik, het acht jaar jongere broertje van Karim, maakte vorig jaar eveneens de overstap van Marseille naar Hertha. Hij is vastberaden om door te breken in het Olympisch Stadion, maar sluit een terugkeer in de toekomst naar Nederland ook niet uit. "Zoals Karim dat bijvoorbeeld gedaan heeft bij PSV. Ik heb nu in Nederland, Engeland, Frankrijk en Duitsland een stuk van mijn opleiding gekregen. In elk land leer je nieuwe dingen en in de toekomst kan ik daar mijn voordeel mee doen." Omar speelt bij de Onder-19 van Hertha BSC.