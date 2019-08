PSV, Feyenoord, AZ en Ajax kennen route richting EL-groepsfase

PSV, Feyenoord en AZ weten wie eventueel in de laatste voorronde van de Europa League worden.

Voor de Eindhovenaren kwam een ontmoeting met Austria Wien of Apollon Limassol uit de koker, werd gekoppeld aan IFK Norrköping of Hapoel Beer Sheva en treft Antwerp of Viktoria Plzen Ook kwam tijdens de loting in het Zwitsere Nyon uit de koker, daar de Amsterdammers bij een nederlaag in het tweeluik met PAOK Saloniki afzakken naar het champions path van de kwalificatiecyclus van de . Slovan Bratislava of Dundalk wordt de tegenstander van Ajax of PAOK Saloniki in de zogenaamde play-off.

Na de uitschakeling door FC Basel in de tweede voorronde van de , rest voor een campagne in de Europa League. In de derde kwalificatieronde nemen de Eindhovenaren het op tegen Haugesund. Komende donderdag staat de heenwedstrijd in Noorwegen op het programma, waarna een week later de return in het Philips Stadion wacht. Mocht PSV het tweeluik met Haugesund overleven, vormt Austria Wien of Apollon Limassol de laatste horde richting de groepsfase van de Europa League. PSV of Haugesund speelt in de laatste voorronde eerst thuis, waarna een week later de return in Oostenrijk of op Cyprus wacht.

Feyenoord begint de Europese campagne komende donderdag met een thuiswedstrijd tegen Dinamo Tbilisi. Als de Rotterdammers het tweeluik met de koploper van Georgië overleeft, wacht een dubbele ontmoeting met IFK Norrköping of Hapoel Beer Sheva. Tijdens de voorloting was bepaald dat Universitatea Craiova of AEK Athene, HNK Rijeka of Aberdeen, CSKA Sofia of Zorya Luhansk en IFK Norrköping of Hapoel Beer Sheva uit de koker konden komen. Bij een overwinning op Dinamo Tbilisi wacht eerst een thuiswedstrijd en een week later een reis naar Zweden of Israël.

Als enige Nederland ploeg had AZ tijdens de loting een ongeplaatste status, waardoor er met Royal Antwerp of Viktoria Plzen, Bröndby of SC Braga, FC Vaduz of , Malmö FF of Zrinjski Mostar en Partizan Belgrado of Malatyaspor op papier sterkere ploegen uit de koker konden komen. AZ rekende in de tweede voorronde af met het Zweedse BK Häcken (0-0 en 0-3) en staat in de volgende fase van de kwalificatiecyclus tegenover Mariupol uit Oekraïne.

Ook Ajax kwam tijdens de loting uit de koker, daar de Amsterdammers bij een nederlaag in de derde voorronde van de Champions League in de laatste voorronde van de Europa League terechtkwamen. De winnaar van het treffen tussen het Slowaakse Slovan Bratislava en het Ierse Dundalk neemt het op tegen de verliezer van het tweeluik tussen PAOK Saloniki en Ajax. De laatste voorrondes van de Europa League worden afgewerkt op 22 en 29 augustus.