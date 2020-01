PSV-fans maken statement en schreeuwen om vertrek John de Jong

PSV-supporters hebben zondag tijdens de wedstrijd tegen FC Twente hun onvrede geuit over de gang van zaken.

De harde kern achter het doel van Lars Unnerstal stak een rookbom af en toonde spandoeken met de teksten: "Toon ballen, geen boeken" en "John we zijn klaar, pak je spullen maar".

De teksten zijn gericht naar technisch directeur John de Jong en algemeen directeur Toon Gerbrands. Niet alle fans leken de actie te steunen, want toen de teksten getoond werden klonk er gefluit vanaf de tribunes.

Een deel van de supportersgroep is ontevreden over het huidige beleid en om die reden is het al enige tijd onrustig bij , zo schrijft clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad op Twitter. Eerder dit seizoen werd trainer Mark van Bommel ontslagen en met dat besluit viel niet goed bij de achterban.

Onder leiding van Ernest Faber zijn de prestaties er niet beter op geworden. Zo werd er vorige week ternauwernood een punt gepakt tegen (1-1) en werden de Eindhovenaren donderdag uitgeschakeld in de TOTO door (2-0).

In de lijkt PSV al lang te zijn afgehaakt in de strijd om de titel. Voorafgaand aan het duel met Twente was de achterstand op koploper twaalf punten. Bij winst op de Tukkers staan de Brabanders op de derde plek.