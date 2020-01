PSV en Spurs akkoord over transfer Bergwijn, transfersom bekend

PSV en Tottenham Hotspur hebben een principeakkoord over de transfer van Steven Bergwijn, zo meldt De Telegraaf in de nacht van maandag op dinsdag.

Volgens de krant hebben alle betrokken partijen hun jawoord gegeven, waardoor niets een transfer meer in de weg lijkt te staan.

Bergwijn, die een contract tot medio 2025 kan ondertekenen, verkast volgens de krant voor een bedrag van dertig miljoen euro. De transfersom kan via bonussen met nog twee miljoen euro oplopen. Algemeen directeur Toon Gerbrands heeft tegenover het ANP bevestigd dat er een principeakkoord is met Tottenham.

Het akkoord werd maandagavond laat bezegeld. Volgens de krant had zaakwaarnemer Fulco van Kooperen vorige week al een goed onderhoud met José Mourinho en Daniel Levy, respectievelijk de trainer en voorzitter van .

Zondag reisde ook Bergwijn zelf af naar Londen, tot ongenoegen van de directie van . De aanvaller had van trainer Ernest Faber toestemming gekregen om de competitiewedstrijd tegen (1-1) te laten schieten, maar directeurs Toon Gerbrands en John de Jong waren het daarmee oneens.

Zondagavond publiceerde Bergwijn een video vanuit zijn hotelkamer in Londen, waarin hij duidelijk maakte dat hij nooit heeft geweigerd om voor PSV te spelen. "Dat zou ik ook nooit doen, ik ben een jongen van de club en PSV zit in mijn hart", verzekerde Bergwijn, die al sinds zijn dertiende voor PSV speelt.

Hij debuteerde op 29 oktober 2014 in het eerste elftal van PSV, met een invalbeurt tijdens een bekerwedstrijd tegen (1-5 zege). Vervolgens kwam Bergwijn tot 112 competitieduels en 29 doelpunten voor de hoofdmacht. '

Lees beneden verder

De negenvoudig international van het had in Eindhoven een contract tot medio 2023, dat hij in augustus vorig jaar nog tekende. Bergwijn was evenwel uit op een stap hogerop.

De 22-jarige linksbuiten krijgt die nu en gaat onder de vleugels van Mourinho werken. Met een transfersom van minstens dertig miljoen euro wordt hij een van de duurste aankopen uit de clubgeschiedenis.

Enkel Moussa Sissoko (35 miljoen euro), Davinson Sánchez (40 miljoen euro) en Tanguy Ndombélé (60 miljoen euro) hebben meer gekost.