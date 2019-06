'PSV en Luuk de Jong spraken transfersom af bij contractverlenging'

De naam van Luuk de Jong wordt sinds donderdagavond nadrukkelijk in verband gebracht met Sevilla.

De Telegraaf schrijft vrijdagochtend dat en los Rojiblancos een akkoord naderen over een transfersom van twaalf tot dertien miljoen euro. Dit bedrag is volgens de krant afgesproken bij de tweede contractverlenging van De Jong, 'als een stukje waardering naar zijn kant toe'.

Het zou in het beleid van PSV passen dat de 28-jarige spits 'onder beperkte voorwaarden' een droomtransfer mag maken. De Jong heeft altijd gezegd dat hij Eindhoven alleen zal verlaten voor 'iets dat helemaal bij hem past' en dat lijkt nu te zijn. Eerder was er voor De Jong belangstelling van het Franse Girondins de en verschillende Chinese en Mexicaanse clubs. Die interesse legde hij in eerste instantie naast zich neer.



Een jaar geleden zette De Jong zijn handtekening onder een nieuw tot 2021 lopend contract bij PSV. Daarbij zijn wel afspraken gemaakt over een eventuele transfer. Met de overstap naar Sevilla lijkt deze er nu dus alsnog te komen. In Andalusië zou De Jong de opvolger moeten worden van Wissam Ben Yedder, die op het punt staat om een toptransfer te maken. Het Eindhovens Dagblad maakt vrijdagochtend melding van een transfersom tussen de twaalf en vijftien miljoen euro en stelt dat Sevilla bereid is om aan de vraagprijs van PSV te voldoen.



kan volgens het regionale dagblad een klein percentage van de transfersom tegemoet zien. De Jong werd door PSV in 2014 voor 5,5 miljoen euro overgenomen van de Duitse club. Overigens zou de spits in Eindhoven ook nog zijn handtekening kunnen zetten onder een nieuw contract tot medio 2022, maar volgens het Eindhovens Dagblad geeft hij de voorkeur aan een overstap naar Sevilla. De Jong speelde totaal 204 wedstrijden voor PSV, waarin hij goed was voor 112 doelpunten en 57 assists.