PSV en Heracles maken huurdeal Mauro Júnior rond

Mauro Júnior komt dit seizoen op huurbasis uit voor Heracles Almelo, zo melden PSV en de Almeloërs zondagmiddag.

De twintigjarige Braziliaan, die sinds 2017 onder contract staat bij de Eindhovenaren, sluit per direct aan bij de selectie van trainer Frank Wormuth. Mauro Júnior meldde zich zondagochtend in Almelo, nadat hij een dag eerder het trainingskamp van in Zwitserland verliet.

De Braziliaan kijkt uit naar het komende seizoen. "Het voelt goed dat mij deze kans wil geven. Mijn doel is om het vertrouwen uit te betalen en de supporters te laten zien wat ik kan", vertelt hij op de clubsite.



"We kennen zijn kwaliteiten en weten dat hij met zijn techniek en creativiteit van toegevoegde waarde kan zijn voor ons team", zo stelt technisch manager Tim Gilissen. Sinds zijn komst naar PSV speelde Mauro Júnior 55 officiële wedstrijden in het eerste en tweede elftal van de club. De Braziliaan maakte daarin negen doelpunten en gaf dertien assists.



PSV komt Mauro Júnior mogelijk al snel weer tegen. Op 17 augustus ontmoet de ploeg van Mark van Bommel Heracles in Overijssel.