PSV en Feyenoord krijgen goed nieuws uit ziekenboeg richting kraker

De heupblessure van Jorrit Hendrix lijkt mee te vallen, zo weet het Eindhovens Dagbad dinsdag te melden.

De middenvelder van viel zondag in de uitwedstrijd tegen (1-2) al na een halfuur spelen uit met klachten aan de heup.

Uit medisch onderzoek blijkt echter dat Hendrix geen serieuze kwetsuur heeft opgelopen. Normaal gesproken is hij op tijd fit voor het thuisduel met van zondagmiddag.

Hendrix beschikt onder interim-trainer Ernest Faber weer over een basisplaats als centrale middenvelder, met Pablo Rasario als de andere pion in de as van het PSV-middenveld. Onder Mark van Bommel was de controleur lang niet altijd verzekerd van een basisplaats.

Faber stuurde tegen Vitesse Érick Gutiérrez het veld in als vervanger van Hendrix en de Mexicaan liet een goede indruk achter in Arnhem. Het ligt echter in de lijn der verwachtingen dat Hendrix zondag in de ontmoeting met Feyenoord weer aan de aftrap verschijnt bij PSV.

Ook bij Feyenoord is er nieuws uit de ziekenboeg, want Eric Botteghin en Oguzhan Özyakup sloten dinsdag weer aan bij de groepstraining. Het duo miste de recente wedstrijden tegen en vanwege lichte blessures.

Ook Luciano Narsingh, die het duel met Fortuna moest laten schieten, verscheen weer op het trainingsveld. Nicolai Jörgensen ontbrak vanwege een teenblessure. Het is nog onduidelijk of trainer Dick Advocaat zondag een beroep kan doen op de Deense spits.

Tegen Fortuna werd hij vervangen door Robert Bozenik, die de winnende treffer aantekende. Luis Sinisterra is vanwege een zware knieblessure sowieso niet inzetbaar.

Feyenoord begint met het nodige vertrouwen aan de uitwedstrijd in het Philips Stadion. Het elftal van Advocaat wist de laatste zeven -duels winnend af te sluiten. In december werd in De Kuip met 3-1 gewonnen van PSV, dat een dag later afscheid nam van Van Bommel.

PSV is ook aan een sterke reeks bezig, want uit de laatste drie competitieduels werden negen punten behaald. De wedstrijd in Eindhoven begint zondag om 14.30 uur.