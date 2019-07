PSV en Feyenoord kampen met zelfde 'probleem': "Dat weet je al twee jaar"

Feyenoord heeft een wisselende voorbereiding gekend op het nieuwe Eredivisie-seizoen.

De ploeg van trainer Jaap Stam begint de competitie komende zondag tegen en de verwachting is dat aan het eind van de rit maximaal als derde eindigt. Mario Been denkt ook dat Feyenoord niet kan inhalen, maar ziet wel kansen om het gat te verkleinen.

"Het grote probleem op dit moment, wat ook PSV heeft, is het verdedigende compartiment. Als je naar het centrum kijkt, Eric Botteghin en Jan-Arie van der Heijden... Dan weet je al twee jaar dat Feyenoord, die vaak op de helft van de tegenstander speelt, in de rug niet de snelheid heeft om dingen goed te maken", begint Been bij FOX Sports .

"Ik vind dat je als topclub al twee jaar lang op zoek moet zijn naar een goede linkercentrale verdediger. Die rust uitstraalt en ook in de opbouw goed is", aldus Been, die wel vindt dat het gaatje met PSV kleiner kan worden. "Mits Steven Berghuis blijft, Nicolai Jörgensen fit is en we een echte linkercentrale verdediger erbij krijgen. Dan zal het gaatje niet zo groot zijn."

Willem van Hanegem opperde onlangs dat Willem Janssen van een versterking zou zijn en Hans Kraay junior kan zich wel vinden in de mening van De Kromme . "Afgelopen seizoen stond ik na een wedstrijd met Janssen te praten. Ik zei: Willem, het is zonde dat jij al 32 jaar bent, want bij Feyenoord zou jij de beste verdediger zijn. Maar hij is nu al 33 en Utrecht laat hem niet gaan."

"Ik vond het geen lachwekkende optie", zegt Kraay junior. Been begrijpt de redenering van zijn collega-analist, maar stipt aan dat onder meer de leeftijd van Janssen inderdaad een struikelblok is. "Zijn leeftijd, niet de snelste... Een topclub als Feyenoord moet toch in staat zijn om een jongere centrale verdediger te vinden, een jaar of 24, 25, meedogenloos, sterk, met een goed linkerbeen?"