PSV en Ajax azen op piepjonge verdediger van PEC: "Wij kunnen niks"

Sepp van den Berg kwam ondanks zijn zeventien jaar dit seizoen al tot elf optredens in de en de jonge verdediger van is niet de enige talentvolle voetballer in de familie. Zijn vijftienjarige broertje Rav van den Berg maakt eveneens deel uit van de jeugdopleiding van de Blauwvingers , al is het nog de vraag hoe lang dit zo blijft. De Stentor meldt dinsdag namelijk dat de jongste Van den Berg, die ook in de verdediging speelt, in de belangstelling staat van en .

"Of hij vertrekt, gaan we zien. We voeren hierover gesprekken met zijn familie. We willen hem hier houden, door te vertellen wat wij hebben, wat we kunnen bieden en welk plan we met hem voor ogen hebben", vertelt technisch directeur Gerard Nijkamp aan de regionale krant. Clubs mogen jeugdspelers pas een driejarig contract aanbieden zodra zij hun zestiende verjaardag hebben gevierd: "Daarom kunnen we niks. Als hij nu vertrekt, ontvangen we alleen een opleidingsvergoeding", gaat Nijkamp verder.



De bestuurder hoopt Van den Berg ervan te kunnen overtuigen toch bij PEC te blijven: "Ik snap dat Rav bij Ajax natuurlijk met betere spelers komt te voetballen. Maar is dat goed voor zijn opleiding? Voor zijn sociale omgeving? Voor zijn studie? Daar hebben we het ook met de familie over." Nijkamp hoopt bovendien dat de jeugdopleiding van PEC binnenkort een internationale status krijgt, waardoor het vanaf 1 juli middels een soort herenakkoord beschermd zal worden tegen de concurrentie van andere Nederlandse clubs.



De Zwollenaren investeerden in de afgelopen jaren al meer dan een miljoen euro in hun academie en zijn van plan om die financiële injecties in de komende jaren voort te zetten: "We zijn deze week weer met alle directeuren op de hei geweest om over de veranderagenda te praten. Dit soort zaken komt dan ook aan bod. Het is voor ons ontzettend lastig spelers zo hier te houden. En er wordt aan meer spelers getrokken. Niet alleen aan Rav", sluit hij af.