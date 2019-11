PSV drijft clubicoon tot wanhoop: "Het was zó slecht, ik heb de tv uitgezet"

PSV zakte tegen LASK Linz (4-1) wederom door de ondergrens, ondanks een flitsende start op Oostenrijkse bodem.

Oud-spelers Willy en René van de Kerkhof luiden derhalve de noodklok in hun analyse voor Omroep Brabant De voormalige 'ers maken zich net name zorgen over de onthutsend zwakke verdediging van de formatie van trainer Mark van Bommel.

"Het was zó slecht, ik heb de tv uitgezet. Hoe wij ook verdedigen, dat kan gewoon niet", moppert Willy van de Kerkhof op de verdedigingslinie van de Eindhovenaren. "Die Oostenrijkse spits (Klauss, red.) kan tussen twee PSV-verdedigers twee keer vrijuit inkoppen. Waar zijn we mee bezig? Het was niet mijn avond."

René van de Kerkhof kraakt het optreden van doelman Jeroen Zoet. "Hij is echt uit vorm. Ik ben alleen bang dat we op dit moment geen goed alternatief hebben."

Lees beneden verder

Willy van de Kerkhof vindt dat PSV veel meer vechtlust moet tonen, zoals de spelers van sinds de aanstelling van Dick Advocaat als trainer. "Daar gaat het ook niet goed. Maar die spelers tonen ten minste inzet. PSV wil te mooi voetballen. We missen gewoon kwaliteit. Je moet eerst de duels winnen, anders win je nooit een wedstrijd."

René van de Kerkhof adviseert een andere speelstijl bij PSV. "Vijf in plaats van vier verdedigers, een versterkt middenveld en één of twee spitsen. Eerst achterin een basis leggen om de boel weer op orde krijgen."

Volgens Willy van de Kerkhof gaf PSV in de tweede helft tegen LASK drie doelpunten zomaar weg. "Misschien moeten we één op één gaan verdedigen, maar op dit moment is het verdedigend dramatisch,", aldus de oud-middenvelder, die verwacht dat PSV zondag tegen ook weer een zware middag tegemoet gaat. "Ik ben blij met een gelijkspel, maar eigenlijk moet je als topploeg daar drie punten in de wacht slepen."