PSV dreigt Bergwijn lang te moeten missen door ogenschijnlijk zware blessure

Het is aannemelijk dat PSV voorlopig niet kan beschikken over Steven Bergwijn. De 21-jarige aanvaller raakte zondag geblesseerd.

Bergwijn moest tijdens de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard per brancard het veld verlaten en zich laten vervangen door Mohammed Ihattaren. De spits liep een op het oog zware blessure op, nadat hij ongelukkig op de grond terechtkwam.



Bergwijn strompelde na de ongelukkige landing nog een stukje door, ging naar de grond en schreeuwde het uit van de pijn. De vleugelaanvaller werd op een brancard naar de kleedkamers gebracht en er wordt momenteel gevreesd dat hij zijn kuitbeen heeft gebroken. Indien dat het geval is, lijkt het aannemelijk dat het seizoen van Bergwijn reeds ten einde is.



Het is voor PSV de tweede tegenvaller in aanvallend opzicht, nadat Hirving Lozano vorige week uitviel met een hoofdblessure. Achteraf viel de kwetsuur van de Mexicaanse aanvaller mee, al was hij zondagmiddag in de wedstrijd tegen Fortuna Sittard niet van de partij. Op het moment dat Bergwijn geblesseerd raakte, leidde PSV al met 3-0 tegen de Limburgers. Het werd uiteindelijk 5-0.