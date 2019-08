PSV doet zaken met competitiegenoot en zwaait Joël Piroe uit

Joël Piroe wordt komend seizoen door PSV verhuurd aan Sparta Rotterdam, zo melden beide clubs donderdagochtend via de officiële kanalen.

De overgang van de twintigjarige aanvaller komt niet als een verrassing, aangezien diverse media al melding hadden gemaakt van de naderende transfer. Piroe heeft mede door het vooruitzicht op speeltijd in de voor Sparta gekozen.

Technisch manager Henk van Stee is blij met de komst van Piroe, zo geeft hij aan op de site van Sparta. "Ondanks zijn jonge leeftijd heeft Joël al bijna vijftig competitiewedstrijden gespeeld in het betaalde voetbal met Jong . Daarin heeft hij laten zien dat hij scorend vermogen heeft en met zijn komst naar Het Kasteel vergroten we de concurrentie en mogelijkheden in onze aanval."

"Voor zowel Joël, PSV als Sparta is het goed dat hij ervaring opdoet in de Eredivisie bij ons", aldus Van Stee.

Piroe is de derde speler die PSV deze zomer inruilt voor de promovendus. Eerder maakten Laros Duarte (definitief) en Dante Rigo (huur) al de overstap naar Sparta.

Met de komst van Piroe gaat Sparta mogelijk afscheid nemen van Lars Veldwijk, die wordt gelinkt aan een transfer.